Общество
Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News. Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября.
Известия12:49
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с чего всё началось
Король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан сочетался в Москве браком с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной, об этом сообщает портал Islam News.Московский Комсомолец15:59
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