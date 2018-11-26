с чего всё началось

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News. Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября.

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