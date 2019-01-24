Король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» решили развестисьИзвестия вчера в 22:10

Ранее появлялась информация о том, что обладательница титула «Мисс Москва» ждет ребенка. Кажется, еще вчера друзья и родственники гуляли на свадьбе обладательницы титула «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

с чего всё началось

Король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы. Об этом сообщает журнал «СтарХит» со ссылкой на источники. Отмечается, что супруги приняли такое решение из-за «остывших чувств» и частых ссор.

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