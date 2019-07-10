Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»Нева Спорт 09:32
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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