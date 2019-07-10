Футбол

Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»Нева Спорт 09:32

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
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с чего всё началось
«Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве», — цитирует
 Фетисова официальный Twitter команды.
РБК10:04

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