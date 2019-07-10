Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»Нева Спорт 09:32
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
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Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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