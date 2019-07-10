с чего всё началось

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.

Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»

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