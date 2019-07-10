с чего всё началось

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.

Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»

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Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

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Спорт Российские пловцы завоевали серебро на Универсиаде Российские пловцы Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Егор Куимов и Иван Кузьменко завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на Универсиаде в Неаполе.

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