"Крылья Советов", без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба, - сказал футболист.

Происшествия Происшествия В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос» В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Космос Космос Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана рядом с побережьем Южной Калифорнии.

Происшествия Происшествия Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Политика Политика В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.

Теннис Теннис Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).

Армия и оружие Армия и оружие США захотели ослабить влияние России в Арктике

Космос Космос Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Общество Общество Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.

Спорт Спорт Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе

Политика Политика На Украине оценили вероятность начала войны с Россией Начало войны между Украиной и Россией маловероятно, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.

Политика Политика МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.

Происшествия Происшествия Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Происшествия Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва газа в доме в Шахтах Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области.

Происшествия Происшествия В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air Индонезийские дайверы обнаружили речевой самописец потерпевшего крушение лайнера Lion Air, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на заявление национального совета по безопасности на транспорте Индонезии.

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Общество Общество Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27% Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд.

Спорт Спорт Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Финансы Финансы Закупки валюты Центробанком могут обвалить рубль Курс рубля может значительно снизиться из-за закупок валюты Центральным банком.

Политика Политика Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.

Экономика Экономика Россияне стали активнее продавать бизнес через Avito В минувшем году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее.

Общество Общество Чиновница, советовавшая врачам помыть полы, проведет уборку в больнице Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая ранее посоветовала вымыть полы в струнинской больнице в ответ на просьбу персонала помочь с оснащением медучреждения, инициировала там генеральную уборку.