Футбол
Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеруСпорт-Экспресс вчера в 09:29
36-летний белорусский футболист отметил, что больше не сыграет за "Крылья Советов", но допустил, что может провести прощальный матч в составе самарской команды.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Футбол
УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 06:52
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»
Пресс-служба «Спартака» показала, что происходило за кулисами матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, развлечения фанатов перед матчем, эмоции тренеров, футболистов и болельщиков во время и после игры.
Обновлено в 05:03
Футбол
Футболист Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»
Обновлено в 06:42
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими
Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Общество
Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России.
Обновлено в 02:33
Экономика
DPA: экспорт германских товаров в Россию вырос, несмотря на санкции
Экспорт германских товаров в Россию в прошлом году слегка вырос, несмотря на действующие санкции ЕС против Москвы.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков
Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Спорт
Уно решил работать без тренера после сбора в лагере Тутберидзе
Японский фигурист Сема Уно, который провел сбор в тренировочном лагере Этери Тутберидзе в Новогорске, принял решение далее готовиться к новому сезону без персонального тренера, сообщает Sports Nippon.
Обновлено в 06:12
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Наука
Рыбы могут менять свой пол в случае необходимости
Обновлено 11 июля в 18:19
Здоровье
Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске
Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52