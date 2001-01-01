Футбол

Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеруСпорт-Экспресс вчера в 09:29

36-летний белорусский футболист отметил, что больше не сыграет за "Крылья Советов", но допустил, что может провести прощальный матч в составе самарской команды.
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Корниленко объяснил, почему решил стать тренером

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Сергей Корниленко: «Приятно, когда тебе аплодирует весь стадион»

Матч ТВ04:08

Сергей Корниленко: «Приятно, когда тебе аплодирует весь стадион»

Sportbox.RU04:08

Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» – ЦСКА нанёс Сергей Корниленко

НИА Самаравчера в 10:49

Корниленко подтвердил, что завершил карьеру футболиста

Sports.ruвчера в 10:21

Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 09:29
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Футбол

УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Опубликовано видео с места задержания в Люберцах участников «сходки»

Обновлено в 07:27
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»

Пресс-служба «Спартака» показала, что происходило за кулисами матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, развлечения фанатов перед матчем, эмоции тренеров, футболистов и болельщиков во время и после игры.
Обновлено в 05:03
Футбол

Футболист Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Обновлено в 06:42
Гаджеты

Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Политика

Омбудсмены РФ и Украины договорились обменяться списками задержанных

Обновлено в 08:15
Общество

Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации

Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России.
Обновлено в 02:33
Экономика

DPA: экспорт германских товаров в Россию вырос, несмотря на санкции

Экспорт германских товаров в Россию в прошлом году слегка вырос, несмотря на действующие санкции ЕС против Москвы.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков

Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Спорт

Уно решил работать без тренера после сбора в лагере Тутберидзе

Японский фигурист Сема Уно, который провел сбор в тренировочном лагере Этери Тутберидзе в Новогорске, принял решение далее готовиться к новому сезону без персонального тренера, сообщает Sports Nippon.
Обновлено в 06:12
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
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Рыбы могут менять свой пол в случае необходимости

Обновлено 11 июля в 18:19
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Здоровье

Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске

Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52
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Белорусский футболист, нападающий самарских «Крыльев Советов».
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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