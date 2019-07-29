Футбол

Корнеев верит в большое будущее ДивееваГазета.Ru 17:14

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Игорь Корнеев, проведший в составе московского ЦСКА с 1987 по 1991 год 180 матчей, рассказал, что думает о будущем 19-летнего новичка армейцев, защитнике Игоре Дивееве, передает "Спорт-Экспресс".
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