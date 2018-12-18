Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА
Матч ТВ
07:26

Отмечается, что занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора. Спортивный директор академии Сергей Никитин покинул ЦСКА. Корнаухов играл в ЦСКА с 1998 по 2003 год.
Матч ТВ07:26

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Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Матч ТВ07:26

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Sportbox.RU07:26

Корнаухов назначен директором ДЮСШ ЦСКА

Спорт-Экспресс07:23

Корнаухов назначен директором ДЮСШ ЦСКА

Чемпионат07:22

Корнаухов назначен директором школы ЦСКА

Советский спорт07:03

Экс-защитник ЦСКА Корнаухов возглавил клубную академию

Sports.ru07:49

Корнаухов подтвердил, что возглавил академию ЦСКА

Sport24.ru06:41
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