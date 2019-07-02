Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%Известия 19:09

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Читать в источнике
с чего всё началось

Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известия17:02

Подробнее о событии

В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%

URA.Ru21:16

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

РБК18:11

«Известия»: Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на мясо

ТАСС20:38

Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ru19:08

В России из-за налоговых недочетов может на 10% подорожать мясо

РЕН ТВ18:56

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русском21:09

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известия19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Энергетика

«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Авто

Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Кино

Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа

Обновлено в 06:12
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено в 18:49
Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:28
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Экономика

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Медведев заявил о необходимости обновления «Единой России»

"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

США потребовали запретить Ирану обогащать уран

США считают, что необходимо «восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать» уран, передает РИА «Новости».
Обновлено в 16:59
Общество

Губернатор Красноярского края не выдерживает давления

Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Транспорт

Минтранс хочет ввести жесткие правила для водителей системы BlaBlaCar

Обновлено в 05:27
Общество

Ставка на качество: Tele2 продолжает масштабное развитие в Воронежской области

Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы в Воронежской области.
Обновлено в 10:46
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное