Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%Известия 19:09
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
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Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.Известия17:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Авто
Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Энергетика
«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%
"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Кино
Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа
Обновлено в 06:12
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено в 18:49
Хоккей
Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 18:28
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Медведев заявил о необходимости обновления «Единой России»
"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
США потребовали запретить Ирану обогащать уран
США считают, что необходимо «восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать» уран, передает РИА «Новости».
Обновлено в 16:59
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Общество
Ставка на качество: Tele2 продолжает масштабное развитие в Воронежской области
Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы в Воронежской области.
Обновлено в 10:46
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора
Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27