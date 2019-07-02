Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%РБК 18:11
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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Кино
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Обновлено в 13:42
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
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Обновлено в 16:09
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Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
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Политика
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Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
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Обновлено в 18:46
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Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки — например, в Азовском море, в районе Анапы, Тамани и даже частично на мелководьях Крыма, хотя там это выражено в меньшей степени.
Обновлено в 13:47
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