Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%РБК 18:11

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
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Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ru19:08

В России из-за налоговых недочетов может на 10% подорожать мясо

РЕН ТВ18:56

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известия19:09

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

РБК18:11

В России мясо может подорожать на 10%

Реальное время17:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия

Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси

По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено в 18:38
Общество

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
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Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
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Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Финансы

ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов

Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Кино

Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Обновлено в 12:28
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:03
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Общество

Смертельная опасность на море даже для тех, кто умеет хорошо плавать

Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки — например, в Азовском море, в районе Анапы, Тамани и даже частично на мелководьях Крыма, хотя там это выражено в меньшей степени.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия

Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

Обновлено в 14:43
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Игры

Разработчики из Paradox Interactive поддерживают Epic Games Store

Политика Steam – плохо, политика Epic Games – хорошо Исполнительный директор Paradox Interactive Фредрик Вестер, на конференции Gamelab 2019, высказал позицию компании по отношению к современным сервисам распространения цифровых копий видеоигр.
Обновлено в 12:10
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
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