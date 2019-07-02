Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

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