Футбол
Корейские болельщики подали в суд на «Ювентус» из-за РоналдуСвободная Пресса вчера в 15:54
Корейские болельщики обращаются в суд с исковыми требованиями к туринскому «Ювентусу», который несколькими днями ранее проводил товарищеский матч в Сеуле. Причиной недовольства зрителей стало не появление на поле лидера «Старой Синьоры» Криштиану Роналду, сообщает Reuters.
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Больше 2000 корейцев подадут иск в суд из-за невыхода Роналду в товарищеском матче
Sportmail.ru30 июля в 07:46
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