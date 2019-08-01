Футбол
Корейские болельщики подали в суд на «Ювентус» из-за РоналдуСвободная Пресса 31 июля в 15:54
Корейские болельщики обращаются в суд с исковыми требованиями к туринскому «Ювентусу», который несколькими днями ранее проводил товарищеский матч в Сеуле. Причиной недовольства зрителей стало не появление на поле лидера «Старой Синьоры» Криштиану Роналду, сообщает Reuters.
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Полиция Южной Кореи изучает причины отсутствия Роналду в матче со звездами К-лиги
Sport24.ruвчера в 11:00
Больше 2000 корейцев подадут иск в суд из-за невыхода Роналду в товарищеском матче
Sportmail.ru30 июля в 07:46
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В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
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В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
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После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
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Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
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ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Политика
Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Православные отмечают Ильин день
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Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
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Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере
Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено 30 июля в 10:43
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.
Обновлено в 02:09
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
Взрыв газа произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где сейчас тушат пожар, три человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:07
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Redmi представила кнопочный геймпад для Redmi K20 и K20 Pro
Во время презентации серии Redmi K20 в Китае, которая состоялась в конце мая, Redmi подтвердила, что она выпустит кнопочный геймпад для этих смартфонов.
Обновлено в 00:20