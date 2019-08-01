Футбол
Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием РоналдуЕвро-футбол.ру 10:28
Профессиональная лига Кореи обрушилась с обвинениями на "Ювентус", сообщает официальный сайт лиги. Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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