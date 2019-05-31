Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофеяСоветский спорт 18:09

Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея

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