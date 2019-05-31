Футбол

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофеяСоветский спорт 18:09

Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
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Молодые игроки из Южной Кореи лишились трофея за непристойное празднование

Газета.Ru18:17

Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование

Чемпионат16:17

У юношеской сборной Кореи отобрали Кубок за «вульгарное» празднование. Фото

Спорт-Экспресс17:16

Сборную Южной Кореи (U-18) лишили трофея из-за плохого поведения

Soccer.ru16:26

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея

Советский спорт18:09

Юношеская сборная Южной Кореи за непристойное празднование была лишена трофея

Евро-футбол.ру18:15

Сборную Кореи по футболу (до 18) могут лишить «Кубка Панды» из-за вульгарного празднования

Prognozist15:08
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика

Белый дом готовит выступление Пенса о правах человека в Китае

Белый дом готовит выступление вице-президента США Майка Пенса, посвященное правам человека в Китае, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:13
Баскетбол

Стал известен первый соперник «Голден Стэйт Уорриорз» на новом стадионе

По сообщению Clutch Points, первым матчем «Голден Стэйт Уорриорз» на новом стадионе станет противостояние с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Обновлено в 18:53
Политика

Климкин попросил принять его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 19:02
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Здоровье

Как развивают моногорода в Нижегородской области

Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Экономика

ВТБ может продать долю в «Медиалогии»

Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа).
Обновлено в 05:03
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Наука

Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия

Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты

Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено в 17:30
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Технологии

Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность

Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Культура

Собчак потеснит Урганта на Первом канале

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Судно с туристами затонуло в Будапеште

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%

Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
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