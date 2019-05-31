Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофеяСоветский спорт 18:09
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика
Белый дом готовит выступление Пенса о правах человека в Китае
Белый дом готовит выступление вице-президента США Майка Пенса, посвященное правам человека в Китае, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:13
Баскетбол
Стал известен первый соперник «Голден Стэйт Уорриорз» на новом стадионе
По сообщению Clutch Points, первым матчем «Голден Стэйт Уорриорз» на новом стадионе станет противостояние с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Обновлено в 18:53
Политика
Климкин попросил принять его отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 19:02
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Здоровье
Как развивают моногорода в Нижегородской области
Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Экономика
ВТБ может продать долю в «Медиалогии»
Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа).
Обновлено в 05:03
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия
Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты
Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Культура
Собчак потеснит Урганта на Первом канале
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%
Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35