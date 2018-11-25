Армия и оружие

В Азовском море корабль «Дон» пошел на таран военного корабля Украины
Privet-Rostov.ru
12:25

Пограничному кораблю в ходе операции пришлось взять на таран украинский буксир, об этом сообщили в штабе ВМС Украины. Как утверждают украинцы в результате грубого тарана были повреждены главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерные ограждения, а также был потерян спасательный плотик.
Privet-Rostov.ru12:25
с чего всё началось
— Пограничные корабли РФ [...] осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины, — говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке
".
Life.ru03:44

Подробнее о событии

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

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Украина обвинила Россию в «агрессивных действиях» при проходе кораблей

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Действия моряков РФ в Чёрном море против ВМС Украины назвали «терпеливыми и гуманными»

Говорит Москва06:50
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Армия и оружие

Специалисты войск РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами

Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Константин Потёмкин заявил, что российские специалисты подтвердили факт заражения сирийского Алеппо химическими веществами после атаки боевиков.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом

Керченский пролив был перекрыт сухогрузом, который встал под пролетом Крымского моста.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла удар по террористам ИГ в районе Дейр-эз-Зора

Обновлено в 10:52
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави

Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе

Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Германия собралась увеличить численность войск

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2025 году численность немецкой армии вырастет на 5 тысяч человек, пишет Bild.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку

Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию

Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 10:40
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