Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в ЦиндаоИзвестия 01:30
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости». Участие в параде примут, в том числе, сторожевые и десантные корабли.
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