Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системамиРоссийская газета вчера в 20:35

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки Военно-морскому флоту России станций визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющих противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

с чего всё началось

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Данные системы способны ослепить врага и вызвать у него галлюцинации. Эффект происходит за счет низкочастотных колебаний яркости, которые возбуждают зрительные нервы.

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