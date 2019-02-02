Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системамиРоссийская газета вчера в 20:35
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Данные системы способны ослепить врага и вызвать у него галлюцинации. Эффект происходит за счет низкочастотных колебаний яркости, которые возбуждают зрительные нервы.
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с чего всё началось
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставлять Военно-морскому флоту станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые могут ослеплять противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новостивчера в 19:05
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