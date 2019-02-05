Корабли Украины пройдут по Керченскому проливу с журналистами и ОБСЕМосковский Комсомолец 03:22

Не буду говорить, когда конкретно это произойдет, потому что пойдут исключительно добровольцы. Это будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, и другие заинтересованные лица. Но это точно произойдет — украинские корабли с добровольцами будут отстаивать свободу мореходства в Керченском проливе.

Украина не планирует отказываться от прохода своих кораблей через Керченский пролив, заявил президент страны Петр Порошенко. Порошенко отметил, что Украина будет «требовать обеспечения свободного использования Керченского пролива» согласно двусторонних соглашений и конвенции ООН, пишет РИА Новости.

Корабли Украины пройдут по Керченскому проливу с журналистами и ОБСЕ

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