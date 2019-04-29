Армия и оружие

Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в КитайРоссийская газета 01:15

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019". Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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В порту Циндао начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие»

РИА Новости04:23

Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

РБК01:48

Гвардейский крейсер «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао для участия в «Морском взаимодействии»

ТК Звездавчера в 02:07

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

RT на русскомвчера в 23:46

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт на учения

Аргументы и Факты00:40

Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай

Российская газета01:15

Отряд кораблей ТОФ отработал элемент учений «Морское взаимодействие»

ТАСС26 апреля в 21:11
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Энергетика

«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Общество

Судебные приставы спели для должников

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Российский священник и попадья устроили драку с прохожими в Новокузнецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:52
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие

Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив

Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Музыка

Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Авто

Toyota построила свой аналог Нюрбургрингу

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Единоборства

В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Общество

В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега

Обновлено в 03:29
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Культура

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Футбол

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Ранее Стерлинг был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 05:17
Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Футбол

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
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