Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в КитайРоссийская газета 01:15

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019". Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай

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