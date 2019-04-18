Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моряRT на русском 02:29
Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
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Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Происшествия
UTair прокомментировала инцидент с возгоранием самолета во Внуково
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Религия
Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм
Символический деревянный собор для туристов и верующих может быть построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции.
Обновлено в 06:38
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
Белоруссия направила России свои предложения по интеграции, передает БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.
Обновлено в 10:02
Футбол
У Ярослава Ракицкого родился сын
В апреле 2017 году у пары родилась дочь. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
Обновлено в 08:48
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Экономика
Счетная палата проверит работу Центробанка
Проект постановления о поручении Счетной палате проверить работу Центробанка РФ в части распределения средств Госдума приняла на пленарном заседании 18 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Баскетбол
Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение финансового fair play
Евролига оштрафовала московский ЦСКА на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 08:20
Кино
Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей
В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено в 09:51
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53