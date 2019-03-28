Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное мореRT на русском 14:35

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник. Отмечается, что первые корабли НАТО вошли в акваторию Чёрного моря около 19:00 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Корабли НАТО вошли в Черное море

Коммерсантъ16:59

В Сети опубликовали фото входящих в Черное море кораблей НАТО

РБК16:07

Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля

ТАССвчера в 21:53

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

Российская газета13:51

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

News.ru13:26

Корабли НАТО следуют курсом в Черное море, их ждут в Одессе

Евразия Daily04:37

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

Известия15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса

Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено в 16:22
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Александр Фролов рассказал об иске на квартиру Началовой

Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Космос

США намерены присутствовать на Луне постоянно

Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Технологии

Изобретателям заплатят за использование разработок

Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Футбол

Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слова президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что у красно-белых нет такой ТВ-аудитории, как у питерского клуба.
Обновлено в 17:52
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25

Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Футбол

Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне

Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53
Футбол

Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги

Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено в 14:04
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Экономика

«Пенсии завышены»: Минтруд предложил уменьшать размер выплат россиянам

В Минтруде считают: с учетом растущей продолжительности жизни определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".
Обновлено 26 марта в 18:49
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Футбол

Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 18:21
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика

Германия может столкнуться с нехваткой медикаментов из-за Brexit

Начальник немецкого министерства здравоохранения Йенс Спан уверен, что если "Брекзит" состоится без сделки, то тысячи и десятки тысяч лекарств утратят легальный статус на немецком рынке, т.к. у Германии нет требуемых механизмов лицензирования медикаментов.
Обновлено в 03:46
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Здоровье

Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США

Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное