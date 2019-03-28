Корабли НАТО вошли в Черное мореВести.Ru 13:14

с чего всё началось

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море. Отряд состоит из нескольких фрегатов: голландского Evertsen, канадского Toronto, испанского Santa Maria и турецкого Yildirim, сообщает командование флота НАТО в своем микроблоге Twitter.

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Музыка Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.

Политика Почему парламент Британии отверг все альтернативные планы по брекситу Британские парламентарии отвергли все восемь вариантов брексита, которые были предложены в качестве альтернативы плану Терезы Мэй.

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Технологии Обнаружен Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Специализирующаяся на предотвращении киберугроз компания Group-IB фиксирует активность мобильного Android-трояна Gustuff.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

Происшествия Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Политика Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.

Общество Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.

Происшествия Абызова поместят в СИЗО «Лефортово» Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.

Происшествия Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакать Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.

Авто Haval открывает завод под Тулой Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто. Первым на новый конвейер встанет модель F7.

Игры На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Происшествия Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.

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Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Алеппо Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.

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