Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное мореВести.Ru 13:14
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море. Отряд состоит из нескольких фрегатов: голландского Evertsen, канадского Toronto, испанского Santa Maria и турецкого Yildirim, сообщает командование флота НАТО в своем микроблоге Twitter.
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с чего всё началось
В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.Коммерсантъ02:53
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