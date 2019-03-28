Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное мореВести.Ru 13:14

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море. Отряд состоит из нескольких фрегатов: голландского Evertsen, канадского Toronto, испанского Santa Maria и турецкого Yildirim, сообщает командование флота НАТО в своем микроблоге Twitter.
Читать в источнике
с чего всё началось
В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook
 посольства Канады на Украине.
Коммерсантъ02:53

Подробнее о событии

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря

Российская газета13:51

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Взгляд.ру12:54

Корабли НАТО следуют курсом в Черное море, их ждут в Одессе

Евразия Daily04:37

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

News.ru13:26

Корабли НАТО вошли в Черное море

Московский Комсомолец12:47

В Черное море вошла группировка кораблей НАТО

Известия12:51

Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля

ТАССвчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Обновлено в 11:37
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала

Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Абызов призвал следствие не арестовывать его

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов сообщил, что не осуждает следователей, однако призывает Басманный суд Москвы не арестовывать его.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии

Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Авто

В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей

Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Культура

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

Обновлено вчера в 22:27
Политика

США призвали ЕС ужесточить санкции против Венесуэлы

США призвали Евросоюз ужесточить санкции в отношении правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка. Об этом сообщает местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 13:31
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Футбол

Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Спорт

Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Политика

В Тарусе проходит съезд сторонников Навального

Обновлено в 07:33
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное