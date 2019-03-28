Корабли НАТО вошли в Черное мореВести.Ru 13:14

с чего всё началось

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море. Отряд состоит из нескольких фрегатов: голландского Evertsen, канадского Toronto, испанского Santa Maria и турецкого Yildirim, сообщает командование флота НАТО в своем микроблоге Twitter.

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.

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Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Технологии «Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.

Армия и оружие В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Происшествия Абызов призвал следствие не арестовывать его Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов сообщил, что не осуждает следователей, однако призывает Басманный суд Москвы не арестовывать его.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Происшествия Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Политика Коломойский попал в базу сайта «Миротворец» Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Авто В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Политика США призвали ЕС ужесточить санкции против Венесуэлы США призвали Евросоюз ужесточить санкции в отношении правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро.

Происшествия Шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка. Об этом сообщает местный информационный портал TVN24.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

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Спорт Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014 Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.

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Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.