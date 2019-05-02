Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское мореГазета.Ru 00:09

По информации ресурса, корабли вошли в Балтийское море через пролив Эресунн и в настоящее время находятся недалеко от датского острова Борнхольм. Ранее сообщалось, что корабли НАТО вошли в польскую Гдыню.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Корабли НАТО вышли на учения в Балтийском море

Телеканал 360°07:51

В акваторию Балтийского моря вошла ещё одна корабельная группировка НАТО

Говорит Москвавчера в 13:57

Военные корабли НАТО проводят учения в Балтийском море

Московский Комсомолец06:41

Корабли НАТО вместе с эсминцем США проводят учения в Балтийском море

РЕН ТВ06:26

Корабли НАТО проводят учения в Балтийском море

РИА Новости05:58

Еще одна корабельная группировка НАТО вошла в Балтийское море

Эхо Москвывчера в 14:31

Корабли НАТО начали учения в Балтийском море

Известия07:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:11, Ашберн

НАТО активизирует военное присутствие в Балтийском море

КП - Северная Европа02:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Общество

Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург

В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Кировской области загорелись пять домов

В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаи (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Общество

В Москве пройдет парад трамваев

Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Напомним, как писал сайт kp.ru, на заседании ФРС 20 марта также было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

46-летний Джуд Лоу тайно женился на 32-летней возлюбленной

46-летний Джуд Лоу тайно женился на 32-летней возлюбленной Филиппа Коан далека от актерской профессии.
Обновлено в 08:00
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Хоккей

«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»

Обновлено в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное