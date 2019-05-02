Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское мореГазета.Ru 00:09
По информации ресурса, корабли вошли в Балтийское море через пролив Эресунн и в настоящее время находятся недалеко от датского острова Борнхольм. Ранее сообщалось, что корабли НАТО вошли в польскую Гдыню.
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