Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское мореГазета.Ru 00:09
По информации ресурса, корабли вошли в Балтийское море через пролив Эресунн и в настоящее время находятся недалеко от датского острова Борнхольм. Ранее сообщалось, что корабли НАТО вошли в польскую Гдыню.
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Музыка
«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»
Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Участница конкурсов фитнес-бикини отметила, что некоторые продукты не только портят фигуру, но и в целом наносят вред пищеварительной системе и здоровью.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Футбол
Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное
Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Экономика
Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов
Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:23
Игры
Subverse собрала $2 млн, став одним из крупнейших проектов в истории Kickstarter
Поздравляем армию космических sci-fi извращенцев: на момент написания этих строк, до завершения кампании Subverse на Kickstarter остаётся менее пяти часов, при этом собрано уже свыше 2 млн. 100 тыс. долларов США.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров
«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Наука
Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»
Обновлено 30 апреля в 05:20
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Наука
Назван повседневный продукт, спасающий от ожирения
Обновлено в 01:24
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу
Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Хоккей
Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура
Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.
Обновлено вчера в 11:40
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна
В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин сменил посла РФ в Белоруссии
Михаила Бабича освободили с должности посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:27
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48