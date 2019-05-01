Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское мореГазета.Ru 00:09

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
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В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

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В акваторию Балтийского моря вошла ещё одна корабельная группировка НАТО

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Очередная группа кораблей НАТО зашла в Балтийское море

Телеканал 360°вчера в 14:39
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн

НАТО активизирует военное присутствие в Балтийском море

КП - Северная Европа02:12
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Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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Армия и оружие

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У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
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Следующий бой чемпиона мира по боксу Лебедева еще не назначен

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Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
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Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
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