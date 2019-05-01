Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское мореГазета.Ru 00:09
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
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Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Потапов стал игроком «Авангарда»
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Футбол
Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»
«Милан» стал сомневаться в подписании контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко после того, как футболист на час опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:17
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Общество
В авторстве telegram-канала «Сталингулаг» сознался Александр Горбунов
В авторстве одного из самых популярных в России политических телеграм-каналов, на который подписаны 300 тысяч человек признался 26-летний Александр Горбунов.
Обновлено в 04:20
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Посредству новостной передачи «Вести» руководство канала сообщило, что Алсу не будет оглашать результаты во время прямого эфира.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
По Израилю выпустили ракеты из Газы
Палестинские боевики выпустили из Газы две ракеты по территории Израиля, сообщается в твиттере израильских сил самообороны (IDF).
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Космос
Запуск индийского лунохода перенесли на июль
Запуск индийской миссии «Чандраян-2» назначен на 9 июля 2019 года, а посадка на поверхность Луны состоится 6 сентября, сообщает твиттер Индийской организации космических исследований.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51