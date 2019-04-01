Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных ученийРБК 06:07
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии. Судна Черноморского флота «Иван Хурс» и «Василий Быков» сопровождали фрегаты НАТО.
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с чего всё началось
"Канадский корабль встал (на якорь - ред.) в 8.00 (совпадает с мск), а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - цитирует агентство УНН Евгения Прокопца, менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта.РИА Новости04:12
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Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
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Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
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От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов
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Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Финансы
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Обновлено в 03:39
Происшествия
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Обновлено в 08:54
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
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Экономика
Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Госавтоинспекция предлагает усилить контроль за деятельностью автошкол.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы
Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Происшествия
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек
Обновлено в 09:08
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
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Обновлено вчера в 20:29
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Экономика
Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:13
Политика
В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Samsung объявила анонс четырёх новых моделей линии Galaxy: A20e, A40, A60 и A90.
Обновлено в 08:28
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Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани
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Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА
«Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА.
Обновлено в 04:46
Футбол
Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева
Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05