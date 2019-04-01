Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных ученийРБК 06:07

с чего всё началось

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии. Судна Черноморского флота «Иван Хурс» и «Василий Быков» сопровождали фрегаты НАТО.

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Гаджеты От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов Первое апреля бизнес, как всегда, привлекает к себе внимание с помощью розыгрышей и абсурдных шуток.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Происшествия При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.

Происшествия В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Общество Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.

Экономика Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Госавтоинспекция предлагает усилить контроль за деятельностью автошкол.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Экономика «Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

Происшествия Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Экономика Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.

Гаджеты Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах Samsung объявила анонс четырёх новых моделей линии Galaxy: A20e, A40, A60 и A90.

Общество Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Футбол «Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА «Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА.

Футбол Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.

Происшествия Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.