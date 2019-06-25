Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверкиРБК вчера в 22:58

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе внезапной проверки боеготовности выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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ПО тревоге были подняты составы воинских частей, расположенных в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. 25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

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