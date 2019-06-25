Армия и оружие

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверкиРБК вчера в 22:58

ПО тревоге были подняты составы воинских частей, расположенных в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. 25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
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Каспийская флотилия проведет стрельбы в рамках проверки боеготовности

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе внезапной проверки боеготовности выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Ракетный корабль «Татарстан» поднят по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности

БИЗНЕС Online00:15

В Минобороны сообщили о внезапной проверке Каспийской флотилии

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Каспийская флотилия поднята по тревоге

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Life.ruвчера в 23:49

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

РБКвчера в 22:58

Десятки кораблей Каспийской флотилии приведены в полную боеготовность

РЕН ТВвчера в 22:33

Каспийский флот подняли по тревоге

URA.Ruвчера в 23:28
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Общество

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Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

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Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

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Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
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Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора.
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Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
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Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Интер» готов предложить контракт Дани Алвесу

Контракт футболисту, как стало известно France Football, готов предложить миланский «Интер».
Обновлено вчера в 13:53
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

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Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
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«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
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Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

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Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Финансы

Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей

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Обновлено вчера в 04:52
Общество

Секретарши для топ-менеджеров «Роскосмоса» обойдутся в 220 млн рублей

Госкорпорация «Роскосмос» заказывает секретарей для своих руководителей и готова выделить на это почти 220 млн рублей.
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Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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Бузова предложила Глушакову работу

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В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера

В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 21:37
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