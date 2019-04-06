Армия и оружие
Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном мореМосковский Комсомолец 04:58
Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинской полиции.
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Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии
Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.
Обновлено в 10:55
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Политика
Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.
Обновлено в 07:20
Футбол
Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футбол
Обновлено в 05:43
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Дикий волк напал на ребенка в челябинском парке
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Россияне назвали наиболее волнующие их темы
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка
В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.
Обновлено в 10:52
Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28