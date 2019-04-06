Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном мореМосковский Комсомолец 04:58

Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинской полиции.

Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Политика За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко «Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.

Общество Стало известно об активизации молодежных группировок в России Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

Происшествия В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.

Армия и оружие Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.

Политика Скабеева ответила на слухи о своем увольнении Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос 31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Политика Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.

Здоровье Россияне назвали наиболее волнующие их темы «Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».

Общество В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.

Экономика ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.