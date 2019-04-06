Армия и оружие
Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном мореМосковский Комсомолец 04:58
Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинской полиции.
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В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
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В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
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Армия и оружие
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В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Экономика
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Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
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Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
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Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
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Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой
Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке
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В социальных сетях было опубликовано открытое письмо члена экспертного совета национального консенсуса по муковисцидозу, врача, работающего с такими больными более 25 лет, Ирины Ашеровой.
Обновлено в 11:13
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ
Обновлено в 13:58
Кино
Семья Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»
Обновлено в 13:00
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Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
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Футбол
Валерий Газзаев: «ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов»
ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов, с чем я его поздравляю.
Обновлено в 14:00
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Во Владивостоке восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии
Энергетики в субботу устранили аварию, в результате которой без электричества остались почти 32,5 тыс. жителей Владивостока.
Обновлено в 08:06
Транспорт
Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов
Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
Обновлено в 13:52
Общество
В Кронштадте началась подготовка военно-морского парада
Сегодня, 6 апреля, в Кронштадте начали готовиться к третьему по счету параду в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 12:57
Технологии
Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan
Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
Обновлено вчера в 18:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00