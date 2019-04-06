Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном мореМосковский Комсомолец 04:58

Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинской полиции.

Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море

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