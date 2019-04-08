Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном мореRT на русском 04:33

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как сын убирается во дворе их дома Оказалось, мальчик прекрасно умеет собирать опавшую листву, которая сохранилась во дворе после того, как растаял снег.

Политика Песков: Кремль не участвует в дискуссии об изменении Конституции Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют позиции по теме возможных внесений изменений в Конституцию и не участвуют в обсуждении подобных идей.

Общество Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста 4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.

Футбол Ян Облак намерен продлить контракт с «Атлетико» Голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак намерен продолжить выступать за команду. Он планирует продлить контракт.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Политика Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.

Политика Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему охрану Штаб Владимира Зеленского попросил МВД предоставить кандидату в президенты Украины охрану, сообщил в понедельник советник главы министерства Иван Варченко.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала семилетнего сына Известная российская актриса, дочь Михаила Боярского Елизавета показала на своей страничке в социальной сети фотографию своего старшего сына.

Политика Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.

Общество Минкомсвязь предлагает разрешить иностранцам напрямую владеть 20% СМИ С 2014 года закон запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством учреждать в России СМИ или владеть в них долей более 20%.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Политика Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Общество Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора.

Общество ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Армия и оружие Американские СМИ оценили вооружение Су-57 Стоит отметить, что, несмотря на множество вопросов, связанных и с возможностью удорожания перспективного самолета РФ, американские СМИ крайне высоко оценили новое вооружение Су-57.

Здоровье В Казахстане возбудили уголовные дела по факту неполучения лекарств Генеральная прокуратура Казахстана возбудила более 20 уголовных дел по факту неполучения пациентами выписанных лекарств.

Здоровье Собянин пообещал Москве высокий уровень инфекционной помощи Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.