Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном мореRT на русском 04:33

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО

РБК05:16

Корабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО

РИА Новости04:26

Черноморский флот вывел на дежурство ударные корабли для наблюдений за учениями НАТО

ТАСС04:41

Учения НАТО в Черном море проходят «под контролем» комплексов «Бастион»

Московский Комсомолец04:36

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

RT на русском04:33

Минобороны РФ проконтролирует учения НАТО в Черном море

Российская газета04:48

Минобороны РФ будет контролировать черноморские учения НАТО Sea Shield - 2019

ТК Звезда04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

Обновлено в 04:31
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Технологии

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Политика

Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»

Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Экономика

Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Спорт

Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии

Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Общество

Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:06
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских

Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Политика

ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций

«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120

Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено вчера в 06:33
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Экономика

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Происшествия

Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках

Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
Обновлено в 02:28
Политика

Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Технологии

Роскосмос хочет сделать работников более эффективными

Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное