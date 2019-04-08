Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном мореRT на русском 04:33
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.
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Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 04:31
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее
Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Спорт
Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских
Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120
Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено вчера в 06:33
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Происшествия
Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках
Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
Обновлено в 02:28
Политика
Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений
На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Технологии
Роскосмос хочет сделать работников более эффективными
Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20