Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном мореRT на русском 04:33

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

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