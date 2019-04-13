Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТОRT на русском вчера в 23:17

Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

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