Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТОRT на русском вчера в 23:17
Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине
Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Мужчина в Троицке погиб, упав на козырёк подъезда
Мужчина в Троицке погиб при падении на козырёк подъезда одного из жилых домов.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Армия и оружие
Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания
Обновлено вчера в 08:18
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии, Панарин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свое имя гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено вчера в 08:45
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Обновлено в 00:33
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Облачная погода и до 8 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до 8 градусов тепла ожидается в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено вчера в 10:35
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34