Армия и оружие

Корабль ВМС США зашел в одесский портАргументы и Факты вчера в 07:13

На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях. В ближайшее время в Одессу прибудет американский ракетный эсминец USS Carney.
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На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net
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Взгляд.рувчера в 08:54

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СМИ: США перебросили морскую пехоту в порт Одессы

ТК Звездавчера в 12:25

США перебросили морскую пехоту в порт Одессы

Газета.Ruвчера в 12:00

Корабль ВМС США зашел в одесский порт

Аргументы и Фактывчера в 07:13

США перебросили морскую пехоту в порт Одессы

Известиявчера в 11:30

В порт Одессы зашёл американский десантный корабль

Life.ruвчера в 09:05

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

РИА Новостивчера в 08:39

Десантный корабль США зашел в порт Одессы

Взгляд.рувчера в 08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

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Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн

«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
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Армия и оружие

Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской

Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Политика

Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Авто

Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей

Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Общество

Продажу алкоголя запретили в пострадавшем от паводка Тулуне

Обновлено в 01:15
Происшествия

Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом

Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Ребенку удалось выжить в утробе погибшей от ножевого ранения матери

В Лондоне врачи спасли ребенка беременной женщины, которая погибла от ножевого ранения, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Теннис

Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым

Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34
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Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
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Футбол

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Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
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