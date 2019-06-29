Армия и оружие
Корабль ВМС США зашел в одесский портАргументы и Факты вчера в 07:13
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях. В ближайшее время в Одессу прибудет американский ракетный эсминец USS Carney.
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с чего всё началось
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net».Взгляд.рувчера в 08:54
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