Политика
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотникеРБК 19:20
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Он отметил, что дрон приблизился к американскому десантному кораблю USS Boxer на расстояние 900 м, игнорируя предупредительные сигналы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Культура
Инна Чурикова госпитализирована в Москве
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Общество
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика
В партии «Слуга народа» рассказали о планах Зеленского завершить войну
Как сообщает телеканал "1 + 1", лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Владимира Зеленского по скорейшему мирному урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставлены на аукцион
Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.
Обновлено в 15:51
Общество
Рекордный урожай зерна собрали на Кубани
Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Наука
Воспоминания станут вечными: для этого в мозг вживят электронный чип
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Спорт
Российские синхронистки победили в произвольной программе на ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:41
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42
Авто
Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian
В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:48
Космос
Космонавты поделились впечатлениями от Земли, наблюдаемой из космоса
Наблюдение Земли влияет на мироощущение даже через мониторы.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с днем рождения
Звездный отец посвятил дорогой имениннице трогательное поздравление в личном блоге и опубликовал милые снимки с любимой девочкой.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18