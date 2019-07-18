Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотникRT на русском 02:25
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике.
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Компания Xiaomi показала смартфон Mi A3 изнутри
Известный китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель смартфона Mi A3, тогда как теперь пользователи могут рассмотреть гаджет изнутри.
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Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
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Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
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Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
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МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.
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Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
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Происшествия
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Порошенко не пустили в зал Европарламента
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Происшествия
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Прекращение огня в Донбассе может быть объявлено навсегда
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Google посвятил дудл 50-летию высадки на Луну
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Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам
В Санкт-Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская».
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На помощницу мэра Новороссийска завели дело из-за избиения журналистки
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко из-за конфликта с журналисткой «Нашей газеты» Ольги Макаренко.
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