Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотникВедомости вчера в 15:30
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп. Его заявление передает Reuters. По его словам, беспилотник находился на расстоянии менее 1 км от американского корабля.
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Происшествия
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.
Обновлено в 00:59
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Экономика
Путин поручил правительству найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android засветился на фото
Производитель устройства не сообщается, но опознать его не сложно даже несмотря на маскирующий чехол.
Обновлено в 00:04
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено 16 июля в 03:00
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Мужчина обнаружил свою ампутированную ногу на пачке сигарет
Уроженец Албании, проживающий в городе Мец (департамент Мозель на востоке Франции), обнаружил на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 10:37
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Трамп не исключил санкций против Турции за С-400
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Кубань дала рекордный урожай зерновых
В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол
Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»
С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Пользователи стали чаще заменять свои iPhone на Android-смартфоны
Владельцы смартфонов все чаще начали заменять свои iPhone на Android-устройства. Об этом сообщают специалисты сервиса BankMyCell.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию
Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30