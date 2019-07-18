Политика

Корабль ВМС США сбил беспилотник ИранаИзвестия 16:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС страны сбил иранский беспилотник в международных водах. Глава Белого дома отметил, что дрон находился на расстоянии около 900 м от американского корабля в Ормузском проливе. По словам президента, он представлял угрозу кораблю.
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ABC: морпехи США сбили беспилотник Ирана с помощью системы создания помех

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Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике

РБК19:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Вашингтон
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Samsung упомянула, что в этом месяце также планирует начать массовый выпуск 12-Гбайт упаковок, объединяющих 8 кристаллов LPDDR5 — так что, возможно, Galaxy Note 10 действительно получит такую память.
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Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
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В 2022 году завершится выдача бумажных паспортов; Россия вступает в цифровую эру. Меньше года осталось до выдачи паспорта нового образца.
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Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
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Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
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Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
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Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
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Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
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