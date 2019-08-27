Робот Федор после старта периодически включался и записывал состояние систем корабля, а сейчас находится в состоянии сна.

Корабль «Союз» с роботом «Федором» состыкуется с МКС в понедельник

Общество В резюме россиян появится новый пункт На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Политика Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.

Общество Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.

Здоровье Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые «Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Экономика Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.

Происшествия Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Зеленский не смог произнести слово «Россия» Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".

Армия и оружие Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Общество Супруги из Британии нашли клад на ферме Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).

Общество Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Космос «Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.

Кино Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн» Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».