Общество
Телеканал Санкт-ПетербургКорабль «Союз» с роботом «Федором» состыкуется с МКС в понедельник
Робот Федор после старта периодически включался и записывал состояние систем корабля, а сейчас находится в состоянии сна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» с успехом состыковался с МКС
Московский Комсомолецвчера в 23:24
Корабль «Союз» с роботом «Федором» состыкуется с МКС в понедельник
Телеканал Санкт-Петербург24 августа в 09:52
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Армия и оружие
В Монголии нашли останки 17 красноармейцев, сражавшихся на Халхин-Голе
Life.ru вчера в 23:34
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
РБК вчера в 10:44
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Экономика
Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис
Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.
Газета.Ru вчера в 07:15
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент вчера в 09:15
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Зеленский не смог произнести слово «Россия»
Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости вчера в 05:39
Общество
Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время
Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском вчера в 20:55
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Общество
В «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском 25 августа в 19:27
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
МР7.ру вчера в 12:11
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30