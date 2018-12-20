Космос
Корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКСРБКвчера в 21:32
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09», на борту которого российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор, отстыковался от Международной космической станции, сообщается на сайте «Роскосмоса».
РБКвчера в 21:32
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с чего всё началось
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», отстыковавшийся от МКС с экипажем из трех человек, сегодня успешно приземлился на территории Казахстана неподалеку от города Жезказган, сообщил «Роскосмос».Ведомости00:52
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