Космос

Корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКС
РБК
вчера в 21:32

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09», на борту которого российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор, отстыковался от Международной космической станции, сообщается на сайте «Роскосмоса».
РБКвчера в 21:32
с чего всё началось
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», отстыковавшийся от МКС с экипажем из трех человек, сегодня успешно приземлился на территории Казахстана неподалеку от города Жезказган, сообщил
 «Роскосмос».
Ведомости00:52

Подробнее о событии

«Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане

Коммерсантъ00:49

Продырявленный «Союз МС-09» взяли под охрану

Lenta.ru01:04

Экипаж МКС вернулся на Землю

РБК00:07

Источник: «Союз» перелетел расчётную точку посадки на 20 километров

RT на русском03:59

Экипаж корабля «Союз» благополучно приземлился в Казахстане

Эхо Москвы01:00

Пробы с просверленного «Союза МС-09» передадут следствию в течение одного-двух дней

ТАСС03:41

Вернувшихся с МКС космонавтов эвакуировали из «Союза»

РИА Новости01:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Космос

На поверхности Марса впервые установили сейсмометр

Обновлено в 03:44
Космос

В Чили появится крупнейший комплекс гамма-телескопов

Обновлено в 00:24
Космос

NASA поможет бизнесмену из РФ изучить спутник Сатурна

Фонд российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Starshot Foundation заключил соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено вчера в 17:45
Космос

NASA доказало космическое происхождение жизни

Обновлено вчера в 18:50
Космос

В США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником

Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки США перенесен на сутки, передает ТАСС со ссылкой на американскую компанию United Launch Alliance (ULA).
Обновлено вчера в 21:38
Космос

Предсказано существование полных рубинов и сапфиров экзопланет

Большинство известных экзопланет класса сверхземель, да и сама Земля, образовались в областях, богатых железом и кремнием, на которые приходится большая часть их массы.
Обновлено в 01:33
Космос

В таинственном астероиде признали зонд инопланетян

Ряд исследователей предположили, что таинственный объект может быть инопланетным зондом, но теперь узнать это не получится.
Обновлено в 03:27
Космос

Роскосмос объявил о начале коммерциализации данных со спутников

Роскосмос объявил о начале коммерциализации данных со спутников российской орбитальной группировки дистанционного зондирования.
Обновлено вчера в 05:11
Космос

Белгородские учёные помогут в разработке питания для космонавтов

Обновлено в 02:26
Космос

Уфологи засекли НЛО недалеко от Бермудского треугольника

Обновлено вчера в 01:46
Космос

Конец света близок: в Санкт-Петербурге заметили звезду смерти Нибиру

Специалисты считают, что появление планеты Нибиру говорит о том, что конец света совсем близок.
Обновлено в 00:41
Космос

Астраханцы смогут увидеть космос своими глазами

С 29 ноября по 13 января 2019 г. в ТРЦ «Алимпик» на втором этаже проходит выставка космических приключений «Твой космос».
Обновлено вчера в 00:57
Космос

Эксперт оценил планы государства фиксировать нарушения из космоса

Обновлено в 02:07
Космос

Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon практически готов к запуску

Компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, продемонстрировала пилотируемый корабль Crew Dragon, которому в ближайшее время предстоит отправиться в первый испытательный полёт.
Обновлено в 02:02
Космос

Ученые: Солнце просыпается

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозировали, что после прохождения "дна" солнечного цикла нашим светилом начнутся перемены, которые приведут к новому циклу вспышек во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:56
ещё по теме
Главное