Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды ВенесуэлыRT на русском 20:36

Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости. Отмечается, что американское судно береговой охраны USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Life.ru15:29

Судно американской береговой охраны зашло в территориальные воды Венесуэлы

Эхо Москвы20:07

ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБК19:26

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русском20:36

Военный корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

ТК Звезда15:23

Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы

News.ru15:11

Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новости14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено в 01:24
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Резник не вышел к журналистам в аэропорту «Пулково» — ФАН

Журналисты ФАН допустили, что политик мог улететь в Чехию, чтобы переждать там разразившийся скандал.
Обновлено в 15:04
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Авто

Сможет ли Lamborghini Urus обогнать «заряженный» Ferrari 458 Speciale

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено в 21:33
Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Происшествия

Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Здоровье

Роспотребнадзор проверил готовность к половодью

Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Общество

Космонавты ОАЭ в августе сдадут экзамены на знание МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС) в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Обновлено в 21:07
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ла-Гуайра
Город в Венесуэле
Город на севере республики Венесуэла. Является столицей приморского штата Варгас. Расположен на берегу Карибского моря, средняя высота над уровнем моря - около 4 м. С середины XX века выполняет роль крупнейшего морского порта страны, принимая до 3/5 импорта и столько же экспорта страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное