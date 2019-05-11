Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды ВенесуэлыRT на русском 20:36
Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости. Отмечается, что американское судно береговой охраны USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая.
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