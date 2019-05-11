Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды ВенесуэлыRT на русском 20:36
Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости. Отмечается, что американское судно береговой охраны USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая.
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В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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Экономика
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Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
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Политика
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Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
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Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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