Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды ВенесуэлыRT на русском 20:36

Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости. Отмечается, что американское судно береговой охраны USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая.
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Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русском20:36

Судно американской береговой охраны зашло в территориальные воды Венесуэлы

Эхо Москвы20:07

Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы

News.ru15:11

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Life.ru15:29

Военный корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

ТК Звезда15:23

ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБК19:26

Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новости14:51
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