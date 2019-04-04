Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с БайконураRT на русском 07:02

Стыковка со станцией ожидается в 17:25 мск. Таким образом, время полёта должно составить 3 часа 24 минуты. В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

Общество ГП внесла представление властям Дагестана из-за нарушений в долевке Генеральная прокуратура России внесла представление руководству Дагестана в связи с нарушениями при долевом строительстве многоквартирных домов, заявил в четверг официальный представитель надзорного ведомства России Александр Куренной.

Политика В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет Запрос конгрессмена требует передать данные о налоговых отчислениях президента и связанных с ним компаний за период с 2013 по 2018 год.

Общество Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.

Кино Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.

Футбол Сотрудничество с Hyundai не отразится на трансферной политике ЦСКА На пресс-конференции президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что это партнерство никак не скажется на трансферной политике клуба.

Политика Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.

Происшествия В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.

Политика Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Зеленский ранее принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве.

Политика Аркадий Дворкович вернулся в Россию Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.

Шоу-бизнес Элина Быстрицкая проигнорировала похороны экс-супруга после 27 лет совместной жизни Ведь звезда «Тихого Дона» проигнорировала похороны экс-супруга Николая Кузьминского после 27 лет совместной жизни, сославшись на занятость на работе.

Армия и оружие Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.

Общество Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита» Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Политика В МИД РФ заявили о давлении США на Турцию из-за закупки С-400 США оказывают давление на Турцию из-за закупки Анкарой С-400, поскольку Вашингтон преследует свои экономические интересы, заявили в МИД России.

Происшествия Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.

Происшествия В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".

Происшествия В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».

Экономика Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Политика Штаб Зеленского ожидает от Порошенко прохождения медэкспертизы Глава штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко принять участие в дебатах с соперником на стадионе.