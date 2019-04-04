Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с БайконураRT на русском 07:02
Стыковка со станцией ожидается в 17:25 мск. Таким образом, время полёта должно составить 3 часа 24 минуты. В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
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С космодрома «Байконур» сегодня будет осуществлен запуск к МКС грузовика «Прогресс»
Эхо Москвывчера в 20:07
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