Космос
Корабль Dragon отправился на орбиту с новым стыковочным узлом для МКСN+1 вчера в 20:22
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 c космическим грузовиком Dragon, который доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов и оборудования, в том числе стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter), к которому смогут причаливать пилотируемые корабли самой SpaceX и Boeing, а также американский космический 3D-биопринтер.
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Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
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В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
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Обновлено вчера в 03:25
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Задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании лица, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:52
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
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Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
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В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
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По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
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Теннис
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Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.
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Экономика
Глава Petrobras объявил о планах продажи дистрибьютора СПГ Liquigas
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о приеме заявок на покупку 100% акций принадлежащего ей дистрибьютора СПГ Liquigas.
Обновлено вчера в 23:35
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В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
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Обновлено 24 июля в 09:30